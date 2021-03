Siostrzeniec premiera: "Jestem gejem. Chciałbym kiedyś adoptować dziecko, by stworzyć normalną rodzinę"

- Nie jest to na pewno ten czas, ale ja bym dążył do tego, żeby adopcja dzieci przez pary homoseksualne była oficjalnie dozwolona w Polsce - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Franciszek Broda. Sam uważa, że społeczeństwo powinno zrozumieć, że w Polsce mieszkają osoby homoseksualne, które również mają prawo do tego, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę. - A nie jeszcze bardziej dowalać osobom, którym w tym kraju i tak już jest ciężko - mówi działacz społeczny.