"Siostrom na złość". Zakonnice z Poznania nie chcą wścibskich sąsiadów

"Plan obejmuje też Wzgórze św. Wojciecha, gdzie mieści się klasztor sióstr karmelitanek. Zakonnice , jak przekazywali Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ich prawnicy, nie chciały mieć w sąsiedztwie domów, zwłaszcza tak wysokich, by ktoś z góry mógł zaglądać im do ogrodu " - wskazuje "Gazeta Wyborcza".

Dla karmelitek, które same chciały rozbudować klasztor, to najwidoczniej za mało. Racji zakonnic bronił na ostatnim posiedzeniu rady miasta - kiedy to uchwalony został plan zagospodarowania dla tych terenów - radny Michał Grześ z PiS.