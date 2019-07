Sinice nad Bałtykiem – 22 lipiec 2019. Sprawdź, które plaże są zamknięte, nim zdecydujesz się wyjechać nad morze

Sinice nad Bałtykiem – 22 lipiec 2019.W niedzielę z powodu sinic zamknięto dziesięć nadmorskich kąpielisk w samej okolicy Trójmiasta. Z informacji podanych przez GIS wynika jednak, że w poniedziałek tylko jedna plaża pozostaje zamknięta.

Należy zaznaczyć, że stan wody w danym kąpielisku z ciągu dnia może ulec zmianie, a nawet pogorszyć się do tego stopnia, że zostanie wprowadzony zakaz kąpieli. Przyczyną takich sytuacji może być np. ponowne wystąpienie zakwitów sinic, których skupiska przemieszają się nieustannie przenoszone przed prądy morskie oraz wiatr. Informacje o stanie kąpielisk są udostępniane na oficjalnej stronie GIS .

Sinice – czym są i skąd się biorą?

Sinice są samożywnymi mikroorganizmami należącymi do królestwa bakterii. Rozmnażają się wegetatywnie (np. przez podział komór) i mogą wystąpić we wszystkich zbiornikach wodnych, choć najczęściej można jest spotkać właśnie w wodzie morskiej. Sinice produkują ponad sto toksycznych związków, które działają drażniąco na skórę, wątrobie i układ oddechowy. Kontakt z tymi związkami chemicznymi może wywołać gorączkę, biegunkę, wymioty, wysypkę na skórze, a w skrajnych przypadkach również niewydolność oddechową i uszkodzenie wątroby oraz nerek. Wody, w której obecne są bakterie, nie wolno podawać zwierzętom ani używać do podlewania roślin.