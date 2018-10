Silny wiatr na południu Polski. Wiele domów bez prądu

Porywisty wiatr na południu Polski spowodował, że straż pożarna interweniowała aż 951 razy. Ponad półtora tysiąca gospodarstw domowych nadal nie ma prądu.

TPN ostrzega turystów

Na Podhalu halny także dał się we znaki mieszkańcom. Powalone drzewa uszkodziły cztery samochody i kilka dachów, także na szkole podstawowej na Cyrhli w Zakopanem . Na Kasprowym Wierchu halny osiągał nawet 155 km/godz. Nie kursowała kolejka linowa na szczyt.

Z powodu silnego wiatru zostały zamknięte wszystkie punkty wejściowe do Tarzańskiego Parku Narodowego. "Oznacza to, że TPN nie pobiera opłat za wstęp, ale nie zakazuje wejścia na własną odpowiedzialność" - poinformowano na Facebooku. TPN ostrzega także turystów, że w górach jest teraz niebezpiecznie. Porywisty wiatr łamie drzewa i wiele szlaków nie nadaje się do przejścia.