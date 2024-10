Silny wiatr na południu. Jest alert synoptyków

Biuro podało, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 procent. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18. we wtorek do 9. w środę. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km na godzinę, w porywach do 95 km na godzinę, z południa i południowego zachodu" - poinformowali synoptycy.