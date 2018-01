Silny porywisty wiatr, mgły i oblodzenia. Oto co nas czeka w weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami i silnym wiatrem, w najbliższych dniach, w kilku regionach kraju.

Widzialność dramatycznie spadła. W Łodzi do 100 metrów, Częstochowie, Kętrzynie i Płocku do 200 metrów, Elblągu i Sulejowie do 400 metrów, Katowicach do 500 metrów, Olsztynie Mikołajkach i w Mławie do 600 metrów, a w Poznaniu do 700 metrów.