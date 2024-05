Sikorski uderza w Chiny. "Zagrożenie dla całej Europy"

Sikorski: Zagrożenie dla całej Europy

Sikorski podkreślił, że Chiny powinny otrzymać silniejszy sygnał sprzeciwu wobec ich wsparcia dla Rosji. - Coraz więcej mamy informacji, że Chiny co prawda nie dostarczają broni, ale dostarczają bardzo dużo komponentów i surowców do produkcji broni w Rosji. I wydaje mi się, że musimy tym wyraziściej przekazywać stronie chińskiej, że uważamy to za zagrożenie; nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy - powiedział szef MSZ.