Sikorski wprost powiedział, czemu nadawałby się na prezydenta

Radosław Sikorski w "Faktach po Faktach" został zapytany o przyszłoroczne wybory prezydenckie w Polsce. Czy to będą wybory o bezpieczeństwie Polski? - Polskie wybory będą o bezpieczeństwie. Sytuacja w Europie jest bardzo niepokojąca . Rosja jest w ofensywie, przejęła inicjatywę na lądzie - przyznał szef MSZ.

Sikorski zaznaczył, że kwestie bezpieczeństwa są obecnie tym, co najbardziej interesuje Polaków. Zwrócił też uwagę, że to sprawa najistotniejsza w kontekście całej Europy. - Dla Amerykanów tematem numer jeden jest ich rywalizacja z Chinami . Nie są w stanie prowadzić dwóch wojen równocześnie. Bardzo ważne, żeby Europa zaczęła poważnie traktować swoje bezpieczeństwo, obronność - apelował.

- Żeby na wiele lat odstraszyć Putina, trzymać go z daleka od naszych granic, niezbędne jest NATO, nasz sojusz z Ameryką . Ale Unia Europejska powinna wydawać więcej na obronność, tworzyć siły, które będą poważne - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Sikorski zauważył, że "prezydent, który ma coś do powiedzenia, jest słuchany w kraju i za granicą". - Nieśmiało powiem, że wtedy, gdy przemawiam na Radzie bezpieczeństwa ONZ, to się niesie. Polski punkt widzenia z pozycji ministra spraw zagranicznych jest wysłuchiwany na świecie. Z pozycji prezydenta można to zrobić jeszcze skuteczniej - wyjaśnił.