Sikorski w "Die Welt": PiS gra antyniemiecką kartą

Radosław Sikorski w "Die Welt" nie pozostawia suchej nitki na PiS. Roszczenia reparacyjne są cyniczną grą antyniemiecką kartą, kwitnie nepotyzm, a atak na środowiska LGBT świadczy o utracie kontaktu z rzeczywistością - twierdzi były szef MSZ.

Roszczenia reparacyjne to "wewnętrzna polska debata" - powiedział Radosław Sikorski w wywiadzie opublikowanym w niemieckim dzienniku "Die Welt". "Narodowi konserwatyści zwracają się w ten sposób do swojego elektoratu. Można to poznać po tym, że cały ten problem jest wykluczany, gdy dochodzi do rozmów ze stroną niemiecką" - wyjaśnił były szef MSZ.