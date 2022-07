Siergiej Ławrow wywołał skandal. Niemiecka prasa: pokazał, co myśli o negocjacjach pokojowych

Komentator dziennika "Sueddeutsche Zeitung" pisze, że rosyjski minister dał upust swojemu gniewowi na moralne połajanki ze strony Zachodu, po czym zniknął, nie słuchając, co miała mu do powiedzenia niemiecka minister Annalena Baerbock. "Można to uznać za bardzo wyrachowane posunięcie Ławrowa. Albo za przejaw braku pewności siebie. Bo to oczywiście nie przystoi, aby wykrzyczeć na spotkaniu swoje zdanie, potem zgrywać obrażonego i uchylić się przed repliką. To zachowanie ze świata mediów społecznościowych, przeniesione do prawdziwego życia. Baerbock zachowała się w tej sytuacji lepiej" - czytamy. Niemiecka minister nie zgodziła się na wspólne zdjęcie z Ławrowem, zapowiedział też "ostrą odpowiedź".