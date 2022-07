Siergiej Ławrow nie śpi w domu. Szef rosyjskiego MSZ w ofensywie

Jest ona sojuszem politycznym państw, który początkowo skupiał swoje cele wokół bezpieczeństwa i stabilności w Azji Centralnej, Północnej i Wschodniej, ale z biegiem lat wyewoluował do forum, na którym państwa członkowskie rozmawiają na temat światowej równowagi we współczesnych stosunkach międzynarodowych. SOW to narzędzie do realizacji własnych interesów w regionie Azji Środkowej zarówno dla Moskwy, jak i Pekinu.