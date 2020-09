Sieradz. Prezydent miasta z wyrokiem. Kluczowe cztery sekundy

Sieradz. Prezydent Paweł Osiewała z prawomocnym wyrokiem

Jak informuje portal tvn24.pl, prezydent Sieradza został skazany na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Paweł Osiewała ma także wypłacić poszkodowanej kobiecie 10 tys. złotych. Sąd Okręgowy w Sieradzu pozbawił go także prawa jazdy. Osiewała odzyska je dopiero za trzy lata.

Sieradz. Paweł Osiewała z wyrokiem. Potrącił kobietę i uciekł

Sytuacja zmieniła się, gdy sprawę nagłośnił portal tvn24.pl. Zdarzenie trafiło pod lupę śledczych. W toku dochodzenia okazało się m.in. że pani Anna miała skręcony staw skokowy, a to kwalifikuje się jako obrażenie, które leczy się dłużej niż siedem dni. Co to oznacza? W świetle przepisów takie zdarzenie drogowe nazywane jest wypadkiem i grożą za nie o wiele większe konsekwencje.