Siemoniak: Kosiniak-Kamysz premierem? To niemożliwe

W ostatnich dniach coraz głośniej spekuluje się na temat potencjalnego kandydata opozycji na premiera. Według sondaży, coraz większe szanse na objęcie tego wirtualnego stanowiska ma Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem wiceprzewodniczącego PO Tomasza Siemoniaka, na pewno do tego nie dojdzie.

- Bardzo dobrze życzę panu Kosiniakowi-Kamyszowi, lubimy się i pracowaliśmy razem. Uważam jednak, że jest zbyt przytomną osobą, by ekscytować się plotkami o tym, że zostanie prezydentem czy premierem. Nie wiem czy otrzymał taką propozycję, ale wydaje mi się to po prostu niemożliwe. Wygląda to trochę na próbę rozgrywania opozycji - powiedział Siemoniak w rozmowie z Robertem Mazurkiem na anetenie RMF FM.