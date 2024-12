Siemoniak kontra Bodnar. Sporne zmiany w prawie karnym

Te propozycje spotkały się z krytyką ze strony Siemoniaka, który swoje wątpliwości przedstawił w piśmie do Arkadiusza Myrchy, wiceministra sprawiedliwości.

"Przypomniał w nim, że państwo polskie - zgodnie z konstytucją - jest zobowiązane nie tylko do zapewnienia prawa do obrony. Ma ono także realizować prawo do sprawiedliwości rozumiane jako osądzanie i wymierzanie kar sprawcom przestępstw. Tymczasem zaproponowane zmiany, uważa Siemoniak, w sposób nieproporcjonalny i niezasadny godzą w te zasady" - podkreśla "DGP".