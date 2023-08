Siemianowicka "staruszka" ma 115 lat. Najstarsza czynna pływalnia w Polsce

Walkę o "badyhalę" rozpoczęli wówczas mieszkańcy. - To na tej pływalni wielu siemianowiczan uczyło się pływać, dlatego czują oni ogromne przywiązanie do tego obiektu - tłumaczy Lipko-Firlus. - Mieszkańcy zaangażowali się w działania popierające remont zabytku. Pomysłodawcą akcji "Ratujmy Zabytkową Pływalnię w Siemianowicach" był pan Krzysztof Frankowicz. Do akcji przyłączyło się wiele osób i organizacji z całego regionu. Działania były na tyle skuteczne, że udało się pozyskać środki i sfinansować remont Pływalni Miejskiej. W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim za wsparcie - za to, że byliście i jesteście z nami, bez was nie byłoby tych sukcesów, jakie udało się nam osiągnąć - dodaje kierownik siemianowickiej pływalni.