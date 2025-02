Sieć stacji paliw MOYA otworzyła jubileuszową 500. stację w Kobyłce!

MOYA jest polską niezależną marką stacji paliw, która obecna jest na rynku od 2009 roku. Sieć rozwija się w imponującym tempie – każdego roku powstaje kilkadziesiąt nowych punktów w niebiesko-czerwonych barwach. Marka jest już trzecią największą siecią stacji paliw w Polsce. MOYA to synonim zaufania i jakości, co zostało osiągnięte dzięki konsekwentnym działaniom w obszarze obsługi klienta, innowacyjności oraz odpowiedzialności społecznej.

– Uroczystość otwarcia 500. stacji to dla nas wyjątkowy moment, który podsumowuje 15 lat dynamicznego rozwoju marki MOYA. Każdy nowo otwarty obiekt jest dowodem naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższej jakości obsługi i innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów. Nie spoczywamy jednak na laurach i nie zwalniamy tempa – planujemy kolejne otwarcia, rozwój oferty pozapaliwowej oraz inwestycje w obszarze elektromobilności – mówi Rafał Pietrasina, Prezes Zarządu Anwim S.A.

Stacje działające w ramach sieci MOYA spełniają najwyższe standardy obsługi, a jakość paliwa monitorowana jest przez niezależne laboratorium J.S. Hamilton Poland i potwierdzona certyfikatem TankQ. Sieć stawia na innowacyjne podejście do obsługi klientów, czego przykładem są rozwiązania mobilne, które umożliwiają użytkownikom szereg korzyści. Super MOYA, aplikacja stworzona z myślą o klientach indywidualnych, pozwala m.in. na korzystanie z promocji i zniżek, zbieranie punktów lojalnościowych oraz wygodne i szybkie płatności. Z kolei program MOYA Firma, skierowany zarówno do dużych flot, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, oferuje dodatkowo takie funkcjonalności, jak zbiorcze faktury, kontrolę wydatków oraz możliwość tankowania i ładowania pojazdów również poza granicami Polski. Co więcej, dzięki integracji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno użytkownicy indywidualni, jak i floty mogą nie tylko tankować, ale również ładować swoje samochody z poziomu jednej aplikacji, korzystając z sieci partnerskich i rozwijającej się własnej infrastruktury MOYA energia.