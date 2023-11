Siarczyste mrozy na północy. Powieje chłodem także w Polsce

I w najbliższych dniach to arktyczne powietrze z północy odczujemy także w Polsce, przynajmniej w północno-wschodniej części kraju. Najzimniej ma być w nocy z wtorku na środę w okolicach Białegostoku, do -10 st. C., w rejonach podgórskich od -8 do -5 st. C i na południowym wschodzie od -4 do -1 st. C. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna od -7 do -1 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat -9 st. C.