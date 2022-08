Shopee gwarantuje najniższą cenę

Platforma zakupowa Shopee działa w Polsce od września ubiegłego roku. W tym czasie zdążyliśmy już przyzwyczaić się do charakterystycznych, wykorzystujących znane melodie reklam, które, nawet mimo woli, nuci cała Polska. Użytkownicy Shopee przywykli jednak również do tego, że co miesiąc platforma organizuje kampanie promocyjne. W tym czasie na Shopee można skorzystać z licznych promocji, zarówno na zakupy, jak i ich dostawę. Do finału zbliża się właśnie kampania 8.8 Szokujące Okazje, co oznacza, że w najbliższy poniedziałek można liczyć na naprawdę duże obniżki.