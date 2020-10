Sezon grzewczy 2020. Kiedy włączane zostają kaloryfery?

Sezon grzewczy 2020. Kiedy rusza?

Nadchodzą coraz chłodniejsze dni i noce, co sprawia, że już wkrótce na dobre zacznie się sezon grzewczy. Ciepłownie już rozpoczęły proces dostarczania ciepła do mieszkań lub wkrótce zaczną to robić. Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy? To zależy od warunków atmosferycznych. Dla przykładu, jeśli temperatura przekraczać będzie 20 stopni w ciągu dnia, to nie zostaną włączone kaloryfery.