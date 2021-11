Setki chętnych na niezatwierdzoną szczepionkę przeciw COVID-19. Interweniowała policja

Z informacji niemieckich mediów wynika, że nielegalną akcję szczepień prowadzono w jednym z biur na lotnisku w Lubece. Chętnych do przyjęcia eksperymentalnego preparatu było wielu: kolejka w sali odpraw liczyła ok. 150 osób, przed wejściem do budynku czekało kolejnych 80 osób i wciąż przybywały kolejne.