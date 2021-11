Opcja dla antyszczepionkowców? "Szczepionka białkowa globalną nadzieją"

Centralna rola w globalnej kampanii

Nawet jeśli wiele krajów europejskich w obliczu wysokich wskaźników infekcji jest bardzo zajętych sobą, pozostają one zaangażowane w globalną kontrolę pandemii. Na przykład Niemcy dostarczyły dotychczas 107 milionów dawek szczepionek do międzynarodowej platformy szczepionkowej COVAX, która do tej pory dostarczyła do 144 krajów i regionów łącznie ponad 504 miliony dawek szczepionek pochodzących między innymi od firm AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna i BioNTech. W sumie Niemcy planują dostarczyć co najmniej 175 milionów dawek do gospodarek wschodzących i krajów rozwijających się. Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest to drugi co do wielkości darczyńca na świecie.