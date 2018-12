Serial "Nasze matki, nasi ojcowie". Jest wyrok sądu

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie serialu "Nasze matki, nasi ojcowie". Nakazał producentom filmu zamieścić przeprosiny w telewizji polskiej i niemieckiej, na stronie producentów oraz zapłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia.

Proces niemieckiej telewizji ZDF oraz producentowi wytoczył Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz jeden z weteranów AK - Zbigniew Radłowski. Produkcja, ich zdaniem, naruszyła prawo do tożsamości narodowej, godności oraz wolności od mowy nienawiści. Domagali się przed sądem przeprosin oraz zadośćuczynienia.

- Głównym żądaniem pozwu są przeprosiny we wszystkich telewizjach, w których film był emitowany, lub poprzedzenie pierwszej emisji w pozostałych telewizjach, do których go sprzedano, informacją historyczną ze stwierdzeniem, że jedynymi winnymi Holocaustu byli Niemcy - mówiła na początku procesu reprezentująca powodów mec. Monika Brzozowska.