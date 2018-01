Seria włamań w Poznaniu. Sprawcy stosują ten sam motyw

Do kradzieży dochodzi na terenie osiedla Strzeszyn. - Za każdym razem przestępcy podważają zamki w oknach balkonowych, tarasowych i w ten sposób dostają się do środka - mówi Patrycja Banaszak, rzecznik prasowa poznańskiej policji.

- Schemat działania jest niemal identyczny. Przestępcy za każdym razem podważają zamki w oknach balkonowych, tarasowych i w ten sposób dostają się do środka. Biorą to, co mogą łatwo schować i odejść niezauważonym - wyjaśnia Banaszak na portalu tvn24.pl.