Seria pilnych alertów. Uderza śnieżny armagedon

Porywisty wiatr, z kierunków południowych i zachodnich, prognozowany w całej zachodniej części kraju. Na wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i w dolinach sudeckich porywy będą dochodzić do 85 km/h, na zachodzie, w centrum i na południu kraju do 70 km/h. W Karpatach pojawią się porywy do 100 km/h i w Sudetach do 160 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.