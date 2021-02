Serafin Michalenko nie żyje. Duchowny miał polskie korzenie

O. Serafin Michalenko urodził się w Adams w USA. Jak informuje Fakt.pl, jego matka była Polką, z kolei ojciec - Słowakiem. Marianin za dziecka uczęszczał też do kościoła, który został wzniesiony przez polskich imigrantów.

Czarna plansza w TVP przed orędziem Tomasza Grodzkiego. Małgorzata Kidawa-Błońska: to jest wielki skandal

Jak o. Michalenko wyznał po latach, jedna z sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce prosiła go, by kiedyś wydał ten dziennik w Stanach Zjednoczonych.

Duchowny podkreślił, że wydanie dzienniku w Polsce nie było wówczas możliwe. Ojciec Serafin Michalenko otrzymał film z zapisanymi stronami. Następnie siostra duchownego przepisała dziennik na klisze, a marianin przewiózł je do Rzymu. Tam został wydrukowany, a potem wysłany do Polski.

Serafin Michalenko nie żyje. Był świadkiem dwóch cudów

O. Serafin Mchalenko był także świadkiem co najmniej dwóch cudów i brał udział w procesie beatyfikacyjnym św. Faustyny. Pierwszym z cudów miało być ozdrowienie Maureen Digan - kobieta z powodu choroby miała amputowaną nogę i groziła jej amputacja drugiej kończyny.

Digan nie zgodziła się na operację. Wybrała za to podróż do Krakowa do grobu św. Faustyny, gdzie wraz z nią udał się o. Serafin Michalenko. W czasie pobytu w dawnej stolicy Polski stan kobiety miał ulec znacznej poprawie.