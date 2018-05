Senator z problemami ma z czego żyć. Mamy oświadczenie majątkowe Stanisława Koguta

Senator PiS Stanisław Kogut znalazł się w centrum afery łapówkarskiej - były zatrzymania CBA i głosowanie nad odebraniem immunitetu. Polityk zgromadził na koncie blisko 180 tys. zł oszczędności. To tyle, ile jego roczne dochody.

Stanisław Kogut walczy o oczyszczenie swojego nazwiska po tym, jak zestawiono je z aferą łapówkarską rozpracowaną przez CBA . Zatrzymano m.in. syna polityka Prawa i Sprawiedliwości. On sam cudem uniknął zatrzymania - obronili go w tajnym głosowaniu koledzy z senatorskich ław.

Polityk zgromadził na koncie blisko 180 tys. zł oszczędności. Rok wcześniej miał odłożone ok. 10 tys. zł więcej. To pozwoliłoby mu żyć na obecnym poziomie przez rok, bo w 2017 roku jako senator zarobił 172 tys. zł. Jego żona dołożyła do domowego budżetu blisko 20 tys. zł.