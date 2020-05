Senat odwołał wicemarszałka Izby. Marek Pęk zastąpił Stanisława Karczewskiego

Powodem dymisji polityka PiS z funkcji wicemarszałka był jego konflikt z marszałkiem Izby. - Wracam do zawodu lekarza, ale nie wycofuję się z polityki. Dalej będę senatorem i będę współpracował - mówił na konferencji prasowej Karczewski. Chirurg z wykształcenia dodał, że "w tym roku kończy mu się okres wygaszenia prawa do wykonywania zawodu. - To jest piękny zawód, a wilka ciągnie do lasu. Będę pracował w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą Czuję się tam jak ryba w wodzie. Świetnie zostałem tam przyjęty przez koleżanki i kolegów - podkreślał Karczewski.