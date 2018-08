Senat chce wydać 21 milionów złotych więcej. Kasa trafi też do senatorów

230 milionów złotych – tyle chce wydać Kancelaria Senatu w 2019 roku. Jak wynika z projektu budżetu, wydatki te są wyższe w stosunku do wydatków z roku bieżącego o 21 milionów 139 tysięcy. Gros środków pochłoną wydatki związane z zakończeniem obecnej kadencji senatorów.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i jego urzędnicy przygotowali projekt budżetu Kancelarii na 2019 rok (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Raptem kilka dni temu poznaliśmy założenia do projektu budżetu Kancelarii Sejmu na 2019 rok. Wydatki ustalono w nim na poziomie 585,5 miliona złotych. Jest to więcej – podobnie jak w przypadku Kancelarii Senatu – o 21 milionów złotych w porównaniu do obecnego roku. Jak ujawnił „Fakt”, 32,7 mln zł zostanie przeznaczone na odchodzących i przychodzących po wyborach posłów. Z kolei odprawy dla posłów i pracowników ich biur mogą kosztować podatników ponad 7 mln złotych.

Więcej w następnym roku chce wydać również Senat. Szczegóły dotyczące budżetu Kancelarii Senatu na 2019 rok ujawnił na posiedzeniu senackiej komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich szef Kancelarii Jakub Kowalski. I tak jak w przypadku Sejmu, Senat również zabezpiecza środki na wypłatę odpraw dla senatorów i sprawy organizacyjne związane z odejściami polityków obecnej kadencji.

Odprawy i pieniądze na biura

- Jeśli chodzi o wydatki, to projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2019 przewiduje wydatki w łącznej wysokości 230 milionów 232 tysięcy zł. Wydatki te są wyższe w stosunku do wydatków z roku bieżącego o 21 milionów 139 tysięcy zł, tj. o 10,1 proc. - informuje Jakub Kowalski.

Na zadania związane ze zmianą kadencji Senatu pójdzie 9 mln 421 tys zł. Są to przede wszystkim wydatki na wypłatę odpraw parlamentarnych dla senatorów, którzy nie zostaną ponownie wybrani, na uposażenia dla nowo wybranych senatorów za niepełny miesiąc sprawowania mandatu, wypłatę odpraw i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. dla pracowników biur senatorskich, a także na opłacenie składek ZUS od wypłaconych świadczeń.

- Ponadto zaplanowaliśmy wydatki na wypłatę senatorom X kadencji środków na remont i wyposażenie biur senatorskich w meble i inne przedmioty, na zakup sprzętu informatycznego dla senatorów oraz biur senatorskich, jak również na wynagrodzenia dla pracowników biur senatorskich senatorów IX kadencji, którym zostaną powierzone zadania związane z likwidacją tych biur – argumentuje Jakub Kowalski.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, uposażenia senatorskie, dodatki do uposażeń oraz na składki zostały zaplanowane w wysokości 64 milionów 261 tysięcy zł. W porównaniu do budżetu na 2018 rok będzie to więcej o 10 milionów złotych, tj. 12,1 proc.

Wsparcie dla Polaków za granicą

Drugą przyczyną wzrostu wydatków jest zwiększenie poziomu wsparcia finansowego na rzecz Polonii i Polaków za granicą. W porównaniu do obecnego roku kwota ma zwiększyć się o 10 proc. (10 milionów złotych). A trzecią - wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników Kancelarii Senatu.

- Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to zaplanowaliśmy je w wysokości 2 milionów 100 tysięcy zł, z czego na zakupy inwestycyjne przeznaczone jest 1 milion 880 tysięcy, a na budownictwo inwestycyjne – 210 tysięcy. Te wydatki są niższe o 210 tysięcy, tj. o 9,1 proc., od planowanych w roku bieżącym. W roku 2019 zaplanowaliśmy zakupy m.in. praw autorskich i licencji do oprogramowania antywirusowego i użytkowego urządzeń poligraficznych, urządzeń do infrastruktury telewizyjnej i fonicznej, sprzętu informatycznego, głównie komputerów, a także urządzeń do systemu zabezpieczeń i monitoringu – ujawnia Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu.