Sellin o Frasyniuku i ECS: on i jego grupa zachowują się jak partia bolszewicka zawłaszczając tę instytucję

Wciąż gorąco wokół tematu dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. Wiceminister kultury Jarosław Sellin stwierdził, że Władysław Frasyniuk i jego grupa "zachowują się jak partia bolszewicka zawłaszczając tę instytucję".

- Napisałem do (dyrektora ECS - przyp. red.) Kerskiego żeby wyjaśnił, dlaczego stał na konferencji, przytakiwał i zabrał głos. Nie przyszło mu do głowy, że wśród zwiedzających mogli być ludzie, którzy nie zgadzają się z tymi poglądami, a zobaczyli wiec? - powiedział polityk.

Według wiceministra, jeśli ktoś krzywdzi ECS, "to ludzie PO i jej akolitów, którzy przyzwyczaili się, że to przestrzeń gdzie robią co chcą". - Frasyniuk ma właśnie jeden głos więcej, a nawet więcej głosów więcej w radzie ECS jeśli chodzi o podział polityczny, który tam jest. On i jego grupa zachowują się jak partia bolszewicka zawłaszczając tę instytucję - dodał Sellin.