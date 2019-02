Seksualne spotkania Stefana Niesiołowskiego. Padła kwota, jaką za nie zapłacono

Wiadomo coraz więcej ws. afery ze Stefanem Niesiołowskim. Wniosek dotyczący uchylenia immunitetu posła trafił już na komisję. Prokuratura ujawniła, ile miały kosztować seksualne schadzki polityka.

6150 zł - co najmniej tyle miało kosztować zapewnienie Stefanowi Niesiołowskiemu usług seksualnych. Taką informację przekazał "Super Expressowi" przewodniczący sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Włodzimierz Bernacki.

Niesiołowski zamierza zrzec się immunitetu, by wyjaśnić sprawę swojego ewentualnego zamieszania w pomoc przy załatwianiu intratnych kontraktów biznesmenom. W czwartek poinformowano, że wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu trafił już do komisji, której przewodzi Bernacki .

- Wniosek został przekazany do posła. Po zapoznaniu się z wnioskiem Niesiołowski będzie miał możliwość złożenia oświadczenia do marszałka Sejmu o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej albo stwierdzić, że nie decyduje się na złożenie takiego oświadczenia. Wtedy cała sprawa będzie przedmiotem prac posłów z komisji regulaminowej - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" przewodniczący Komisji Regulaminowej.