Seksskandal w armii. Błaszczak odwołuje pułkownika

Pułkownik Paweł L. po - jak pisze "Fakt" - "spektakularnym romansie" został zdymisjonowany przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Tabloid pisze o seksskandalu w armii.

Płk dr Paweł L. do niedawna szefował Reprezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego. Stracił stanowisko po pytaniach "Faktu" o to, kiedy skończy się kontrola MON w tej jednostce i z jakich przyczyn została ona wszczęta. "Co za zbieg okoliczności" - ironizuje tabloid.