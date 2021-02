Seksizm na wizji: "Żałuję, że nie mogę na panią patrzeć, bo robię to z przyjemnością"

- Bardzo ubolewam, że odpowiadając, nie mogę patrzeć na panią poseł, bo zawsze robię to z przyjemnością - powiedział do posłanki Lewicy Agnieszki Dziemanowicz-Bąk na antenie TVN24 Lech Jaworski z Porozumienia. - Co to jest za tekst? - zapytała oburzona posłanka.

Lech Jaworski z partii Porozumienie i Agnieszka Dziemanowicz-Bąk z Lewicy rozmawiali w programie "Tak jest" m.in. o konflikcie w partii Jarosława Gowina oraz zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce.

Podczas programu Jaworski stwierdził nagle: - Bardzo ubolewam, że odpowiadając, nie mogę patrzeć na panią poseł, bo zawsze robię to z przyjemnością.

- Co to jest za tekst? - zapytała Dziemanowicz-Bąk. Prowadząca program Małgorzata Łaszcz wtrąciła: - My też na pana, panie radny, patrzymy z przyjemnością.

​Po zakończonej wypowiedzi radnego głos zabrała posłanka Lewicy, ale po jej słowach o tym, że przeprasza, że się śmieje, Jaworski jej przerwał mówiąc "ma pani ładny uśmiech".

Agnieszka Dziemanowicz-Bąk upomniała go stanowczym tonem: - Panie radny, ja bardzo proszę, żeby pan się odnosił do moich wypowiedzi polemicznie lub niepolemicznie. Jeżeli ma się pan ochotę pokłócić, to bardzo proszę, jeżeli ma się pan ochotę zgodzić, to jeszcze lepiej. Ale naprawdę ten program nie jest o moim uśmiechu, ani o tym czy pan lubi na mnie patrzeć. Tutaj rozmawiamy o sprawach zasadniczych.

- Róbmy to nieagresywnie - apelował Jaworski.

- Panie radny, róbmy to merytorycznie przede wszystkim - odpowiedziała Dziemanowicz-Bąk. Prowadząca program zapytała Jaworskiego, czy gdyby naprzeciwko niego usiadł mężczyzna, na przykład Zbigniew Ziobro czy Jarosław Kaczyński, to też by mu powiedział, że ma ładny uśmiech albo, że lubi na niego patrzeć.

- Nie chciałem być niesympatyczny, broń boże - odpowiedział Lech Jaworski.

