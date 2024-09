Molestowany przez europosłankę zwolniony z pracy. Dostał odszkodowanie

Poskarżył się i go zwolnili

Mężczyzna zgłosił przypadek molestowania i oszustw finansowych ze strony europosłanki, dla której pracował. Jego personalia zostały utajnione w dokumentach sądowych, a on sam został przeniesiony do gabinetu innego europosła. Zaraz potem poskarżył się, że jego tożsamość została publicznie ujawniona, w związku z czym doświadczył on represji za donos na polityczkę. Skutek był taki, że jego umowa o pracę nie została przedłużona.