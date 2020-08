Sekretarz stanu z KPRM Piotr Naimski ma koronawirusa

Z informacji "Wprost" wynika, że Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i sekretarz stanu w KPRM, jest zakażony koronawirusem.

Koronawirus nie odpuszcza. W Polsce każdego dnia przybywa kilkaset nowych zakażeń. Trwają przygotowania do trudnego sezonu jesiennego, kiedy do koronawirusa dołączy jeszcze grypa. Od września mają się zmienić uprawnienia lekarzy rodzinnych. Główne założenie jest takie, że to oni w ramach teleporady będą mogli wysyłać pacjentów na test w kierunku COVID-19. Lekarz będzie mógł skierować nas na test na koronawirusa, gdy w trakcie telefonicznego wywiadu będziemy się skarżyć na gorączkę czy duszności. Jak tłumaczy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wywiad będzie punktowany i gdy pojawią się pewne pozycje, pacjent będzie kierowany z automatu na test.