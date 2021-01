Sejmowa komisja śledcza ws. zakupu szczepionek? Ryszard Terlecki: opozycja znów się ośmiesza

Według niego "jest cały obszar działalności, w którym rodzą się poważne wątpliwości co do motywów działania tej władzy". - Ostatnia informacja, która zmroziła Polaków, jest o tym, że rząd świadomie zrezygnował z 15 mln szczepionek - powiedział szef PO. Według niego, "przez to dziś po pierwsze skończyły się zapisy na szczepienia", ale również "proporcjonalnie zmniejszyła się liczba szczepionek, która trafiła do Polski".