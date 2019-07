Sejm zmienia Kodeks postępowania cywilnego. Prawnicy zgłaszają uwagi

Sejm na tegotygodniowym posiedzeniu będzie głosował nad zmianami w ustawie Kodeks postępowania cywilnego. To jedna w największych i najbardziej gruntownych zmian tej ustawy od 1965 roku. Niektóre zmiany niepokoją środowisko adwokackie.

Nowelizacja Kpc z założenia ma na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych oraz ułatwienie dostępu obywateli do sądu.

Wielu przedstawicieli środowiska prawniczego niepokoi jednak zwiększenie formalizmu i rygoryzmu, a także podniesienie opłat sądowych, które utrudnią dostęp do sądu zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

Pierwotnie proponowano, aby naprawienie błędu było możliwe jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty sądowej w podwójnej wysokości - i to bez względu na skalę błędu i jego powody. W skrajnych przypadkach mogło to prowadzić nawet do konieczności zapłacenia 400 000 złotych. Senat RP zaproponował wykreślenie tej budzącej sprzeciw propozycji.