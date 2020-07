Sejm wznawia obrady. Napięty harmonogram ostatniego dnia posiedzenia

Posiedzenie Sejmu wznowiono o godzinie 9. Najpierw dojdzie do ślubowania członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Chwilę później posłowie będą wybierać przewodniczącego tego gremium.

Ze wstępnego harmonogramu wynika, że podczas posiedzenia dojdzie także do dwóch informacji ze strony Prezesa Rady Ministrów. Jedna będzie dotyczyła stanu przygotowań do wyborów Prezydenta RP oraz dotychczasowych działań podjętych przez organy właściwe do ich przeprowadzenia. Mateusz Morawiecki ma też poinformować parlamentarzystów o stanie przygotowań na potencjalną drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.