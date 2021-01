Sejm. Ruszył blok głosowań: w tym wybór nowego RPO (TRANSMISJA)

O godzinie 17 Sejm rozpoczął głosowania - ze wstępnego harmonogramu wynika, że po południu dojdzie także do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowania potrwają, według planu, do 19:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

