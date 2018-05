Sejm ma problem przed zgromadzeniem NATO. Oficer SOP: Nie będzie łatwo zabezpieczyć budynek

Najważniejsze wydarzenia zgromadzenia parlamentarnego NATO odbędą się nie tylko w Sejmie, ale też w Senacie, którego cały gmach został zarezerwowany – dowiedziała się WP. - Protest niepełnosprawnych jest problemem – słyszymy w Senacie. – Nie będzie łatwo zabezpieczyć budynek – mówi nam oficer Służby Ochrony Państwa.



Sesja zgromadzenia parlamentarnego NATO - jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce - z udziałem kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się 25-28 maja. Nie zanosi się na to, by do tego czasu trwający niemal od miesiąca protest opiekunów osób niepełnosprawnych się zakończył.

Przedstawiciele władz zdawkowo odpowiadają na pytania dziennikarzy, jak to wpłynie na organizację tak ważnej imprezy. Wirtualna Polska dotarła do szczegółowego planu zgromadzenia parlamentarnego, który do tej pory nie był podawany do publicznej wiadomości. Wynika z niego, że najważniejsze wydarzenia (posiedzenie plenarne, posiedzenia komisji i spotkania grup politycznych) odbędą się w trzech miejscach - sali plenarnej Sejmu, sali kolumnowej i sali posiedzeń Senatu.