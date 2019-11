Sejm. Lewica Razem pójdzie razem - są nieoficjalne ustalenia

Choć z ogłoszeniem oficjalnej decyzji Lewica Razem do południa, to według najnowszy doniesień formacja Adriana Zandberga łączy siły. Sześciu posłów ma dołączyć do klubu parlamentarnego z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Wiosną.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Posłowie Lewicy Razem: Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Paulina Matysiak, Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek i Maciej Konieczny (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Według doniesień PAP Rada Krajowa Lewicy Razem opowiedziała się pozytywnie za dołączeniem 6 posłów tej partii do wspólnego klubu lewicy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Wiosną. W zdalnym głosowaniu członków Rady Krajowej - jak przekazała PAP - za dołączeniem do klubu lewicy głosowały 24 osoby, przeciw było 9, a 3 osoby się wstrzymały.

Decyzja ma zostać oficjalnie ogłoszona przed godziną 13 w Sejmie, potem rozpocznie się pierwsze posiedzenie wspólnego klubu. Niewykluczone, że podczas konferencji zostanie ujawnione nazwisko lewicowego kandydata na prezydenta. - Jesteśmy bardzo daleko porozumieni w sprawie kandydata Lewicy na prezydenta i poinformujemy o tym w przyszłym tygodniu - zapowiedział pod koniec października Włodzimierz Czarzasty (SLD).

Przypomnijmy: w październikowych wyborach porozumienie największych sił lewicowych - Razem, SLD i Wiosny - zdobyło 12,56 proc. głosów, co przełożyło się na na 49 mandatów. 24 z nich przypadło SLD, 19 - Wiośnie, a 6 - Lewicy Razem.

Partia Adriana Zandberga przez dłuższy czas nie mogła podjąć ostatecznej decyzji, czy po dostaniu się do Sejmu iść razem czy osobno z ugrupowaniami lewicy. Zarządy Wiosny i SLD zdecydowały w ostatnich tygodniach, aby tworzyć wspólny klub lewicy w przyszłym Sejmie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl