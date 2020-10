Sejm. Awantura po odtworzeniu wideo. "Apeluję o powstrzymanie emocji"

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Burza po decyzji Jerzego Owsiaka. Władysław Kosiniak-Kamysz: zadzwoniłbym do niego

Gorąco w Sejmie. "Premier zrobił cyrk z mównicy"

- To była wasza strategia, likwidacja szpitali i komercjalizacja szpitali po to, żeby było mniej łózek szpitalnych. Bo jak rządziło PO, to zobaczcie, co się działo ze statystykami. My odbudowaliśmy służbę zdrowia - powiedział Morawiecki. I dodał: "dziś jest czas na zgodę".