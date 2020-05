Sędzia niemieckiego TK: Dostaliśmy brawa z niewłaściwej strony

Sędzia Peter Huber odrzucił krytykę ostatniego wyroku niemieckiego TK. - Otrzymaliśmy brawa z niewłaściwej strony, a nasi krytycy albo nie zrozumieli, albo nie chcieli zrozumieć o co chodzi - powiedział Huber dziennikowi "Sueddeutsche Zeitung". Huber był sędzią-sprawozdawcą w tym procesie.

Jak zaznaczył Huber, inaczej niż w Polsce czy na Węgrzech, nie chodzi o to, by nie pozwolić Trybunałowi Sprawiedliwości UE kontrolować jakichś instytucji. - Chcemy więcej (kontroli) TSUE, chcemy żeby lepiej wykonywał swoją pracę - powiedział. W wyroku z 5 maja sędziowie niemieckiego TK orzekli, m. in. że Europejski Bank Centralny (EBC) skupując w wielkim stylu obligacje państw strefy euro w niewystarczający sposób uzasadnił swoje postępowanie. TK dał EBC trzy miesiące czasu na dostarczenie takiego uzasadnienia. W przeciwnym razie niemiecki Bundesbank, w dużym stopniu finansujący EBC, będzie musiał wycofać się z tego programu.