Sędzia Kozielewicz: "Nieboszczkę" cechowało wiele błędów

Po ponad dwudziestu latach od wydania tego wyroku, podczas jednego ze szkoleń zorganizowanych prze Iustitię, podszedł do mnie w przerwie mężczyzna i spytał, czy go pamiętam. Powiedziałem szczerze, że nie. Okazało się, że to ten sędzia. Orzekał już w sądzie apelacyjnym. Od innych sędziów dowiedziałem się, że świetnie sobie radził, nie było na niego skarg. Alkoholu nie brał do ust. Wyszło na to, że postąpiłem słusznie.