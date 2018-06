Sędzia Igor Tuleya komentuje sprawę Tomasza Komendy. "Tragiczne błędy zdarzają się wszędzie"

- Mogę się tylko bić w pierś - powiedział sędzia Igor Tuleya. Jego zdaniem skazanie Tomasza Komendy to błąd. A te zawsze zdarzają się przy wydawaniu wyroków i trudno będzie ich uniknąć.

Sędzia Tuleya przyznał jednak, że gdy myślał o sprawie Komendy, zastanowiła go jedna rzecz. - Te osoby, które teraz krzyczą o błędach, których dopuścił się wymiar sprawiedliwości, proszę sobie przypomnieć ich wypowiedzi na temat zaostrzenia kar czy nawet wprowadzenia kary śmierci - uznał.

W jego ocenie kwestia odpowiedzialności sędziów za wydanie wyroku skazującego nie jest oczywista. - To wszystko zależy od okoliczności tej sprawy. Nie podejrzewam, żeby w XXI w. zdarzały się przypadki takich zbrodni sądowych, do jakich dochodziło w latach 40. i 50., trudno to sobie wyobrazić. - stwierdził.