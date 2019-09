Sędzia Arkadiusz Cichocki przerywa milczenie. Miał być szantażowany

Arkadiusz Cichocki funkcjonuje w mediach jako członek grupy "Kasta", która miała szkalować sędziów przeciwnych reformie sądownictwa. Sędzia opublikował nagranie, w którym twierdzi, że krótko przed publikacją na temat "farmy trolli" w resorcie sprawiedliwości, otrzymał propozycję współpracy od hejterki Emilii S. oraz Pawła Strumińskiego z Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Sędzia Cichocki tłumaczy, że zaczął analizować swoją korespondencję z Emilią Sz. Doszedł do wniosku, że Emilia pisała do niego w większości specyficznym stylem, natomiast pogróżki dotyczące jego i innych osób: "pracowników ministerstwa, samego ministra, wiceministra Łukasza Piebiaka - były pisane zupełnie innym językiem: stylistycznym, pozbawionym błędów i, wydawało się, ze sporym rozeznaniem, z użyciem sformułowań świadczących o tym, że wie, o czym pisze, a Emilia prawnikiem nie jest".

Cichocki doszedł do wniosku, że za pomocą komunikatora "Emi" ktoś próbuje wywierać na niego naciski. - Odniosłem wrażenie, że jednym z kierunków jej działań jest doprowadzenie do tego, aby sprawy Pawła Strumińskiego zostały załatwione pozytywnie dla niego - tłumaczy.

Wówczas sędzia zdał sobie sprawę, że "jest już po nim i po jego rodzinie". Postanowił jednak spróbować ustalić, kto właściwie stoi za całą sprawą. Na kilka dni przed publikacją Onetu Emilia miała przesłać mu zrzut smsa od Strumińskiego z informacją do przekazania mu, "że ma czas do godz. 20., żeby przejść na ich stronę". - Zrozumiałem, że chodzi o przejście na stronę Iustitii, bo Paweł jest jej członkiem - mówi na nagraniu.

Wizyta w szpitalu

- Paweł nie odnosił się do moich wynurzeń, bardzo konkretnie zadał mi pytania o dowody w sprawie tzw. Kasty, w sprawie ludzi Piebiaka. Zaprosiłem go do szpitala (…), 23 sierpnia Paweł z sędzią Rafałem Barankiem (…) odwiedzili mnie na sali szpitalnej; byłem po szeregu różnych leków. Nie do końca pamiętam przebieg tego spotkania, co mówiłem - zastrzega.