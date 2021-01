Sebastian Pitoń kontrowersyjnie o PiS i pandemii

Sebastian Pitoń, architekt z Kościeliska i lider akcji protestacyjnej "Górlaskie Veto" był we wtorek gościem w programie "Gość Radio ZET". W rozmowie z Beatą Lubecką przyznał, że przeszedł koronawirusa i jego zdaniem jest to "przyjemna i niegroźna choroba". Pitoń nie szczędził również słów krytyki pod adresem PiS.

Sebastian Pitoń o PiS: to rebelianci i buntownicy

Jednym z tematów rozmowy Pitonia i Lubeckiej był zapowiadany przez górali plan łamania obostrzeń i otwierania się dla turystów. - Nie będzie żadnych strajków. My nie jesteśmy buntownikami. Uważamy rząd za buntowników. Chcemy zupełnie normalnie żyć. Chcemy, żeby prawo obowiązywało i czujemy się strażnikami porządku prawnego – mówił na antenie Radia ZET Pitoń.

Lider "Góralskiego Veta" podkreślał, że rządowa pomoc dla przedsiębiorców to fikcja, a wiele przedsiębiorstw z powodu obostrzeń znalazło się na skraju bankructwa. - To nie jest tak, że ministrowie zrzucili się i dali nam miliard. Wykreowali go czy wydrukowali – dodał. Podkreślił również, że "Góralskie Veto" nie wysnuwa żadnych postulatów. Jednak rząd, chcąc odzyskać zaufanie górali, powinien rozważyć m.in. obniżenie VAT i likwidację podatku dochodowego.