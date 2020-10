Sean Connery nie żyje. Odtwórca roli Jamesa Bonda miał 90 lat

Sean Connery urodził się 25 sierpnia 1930 r. w szkockim Edynburgu w bardzo skromnej rodzinie robotniczej. Od dziecka musiał zarabiać, dlatego dość szybko porzucił szkołę. W wieku 16 lat wstąpił do marynarki wojennej, jednak przewlekłe problemy z żołądkiem zakończyły trzyletnią przygodę z wojskiem. Sean wrócił do rodzinnego Edynburga.

Przyszły gwiazdor bardzo dbał o swoją kondycję fizyczną i muskulaturę, co w efekcie przyniosło mu trzecie miejsce w konkursie na Mistera Universe w 1950 r. Był to początek rozwoju kariery aktorskiej. Od pierwszych kroków stawianych w show-biznesie - występów w teatrze, pracy modela, śpiewu w chórze minęło siedem lat. Zadebiutował w filmie kryminalnym "No Road Back" (1957), rok później oczarował publiczność główną rolą u boku Lany Turner w filmie "Inne miejsce" (1958). Sławę i rozpoznawalność przyniosła mu dopiero rola Jamesa Bonda.