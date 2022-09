"Ścisk jak w PRL-u. To może się skończyć tragedią". Dramat w pociągach do Poznania

"Proszę zainteresować się i nagłośnić sprawę pociągu na trasie Gniezno-Poznań. To, co się dzieje to jakieś nieporozumienie. Ścisk jak w PRL-U. Dzieciaki do szkoły dojeżdżają w takich warunkach, że żal patrzeć, a mamy XXI wiek. Jedyny pociąg by dojechać na 8:00 do centrum Poznania to 6.40 w Pobiedziskach, w okresie letnim był pociąg ok. 7:10, teraz go nie ma. Sytuacja jest na tyle poważna, że ludzie jeżdżą oparci o drzwi. Może się to skończyć tragedią" - napisał jeden z czytelników. "Pojazdy są notorycznie zatłoczone. Jest to już niebezpieczne - dodał kolejny.