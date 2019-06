Ścieki tłoczone są do Zatoki Puckiej. Inspektor sanitarny: nie kąpać się

Z powodu awarii w oczyszczalni Swarzewo. Ścieki trafiły do Zatoki Puckiej - informuje Radio Zet.

Awarii uległ rurociąg, który tłoczy ścieki z Władysławowa i Chałup do oczyszczalni w Swarzewie - wyjaśnia Radio Gdańsk. Początkowo ścieki były tłoczone do zbiornika retencyjnego przy przepompowni. Po jego wypełnieniu jedynym wyjściem było awaryjne pompowanie do zatoki.