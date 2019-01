Schetyna skomentował wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził w sobotę, że niektórym w Polsce bardzo zależy na tworzeniu emocjonalnych podziałów. - Jeżeli mówił o sobie, to miał rację - skomentował lider PO Grzegorz Schetyna.

- To zawsze zależy od partii politycznych, od liderów partii politycznych. My jesteśmy gotowi, będziemy to robić, nie tylko na użytek kampanii wyborczej, wyborów, ale na co dzień - cytuje słowa lidera PO onet.pl.